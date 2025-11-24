В Коврове завершилось строительство важных ливневых очистных сооружений на улице Маршала Устинова. Теперь долгожданная дорога на этой улице полностью готова к эксплуатации, обеспечивая

В Коврове завершилось строительство важных ливневых очистных сооружений на улице Маршала Устинова. Теперь долгожданная дорога на этой улице полностью готова к эксплуатации, обеспечивая экологическую безопасность. Об этом сообщили в облправительстве. Новый комплекс готов к работе, его резервуары способны перерабатывать до 400 кубометров загрязнённых вод. Эти воды будут собираться с проезжих частей и прилегающих территорий, предотвращая