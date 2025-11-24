Один из мужчин принес эту жидкость с места работы.

В Коврове Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек. Как , по предварительным данным, местные жители отравились технической спиртосодержащей жидкостью, которую принес один из них с места работы.Инцидент произошел 22 ноября 2025 года. После употребления жидкости все пятеро скончались, в том числе в реанимации.Следствие ведет активную работу: создана следственная группа, проведены осмотры, изъяты канистры и назначены экспертизы. Продолжаются допросы и другие следственные действия для установления всех деталей произошедшего.