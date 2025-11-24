Объяснительная водителя:
"Я, ...., 24.10.2003 г. выехал со стоянки на автомашине ...., и поехал на ул. .... , за ..... По дороге посли ул. ... , впереди меня ехала машина Ваз 2106, я ехал за ней метров 6-8 дистанция. Эта машина вдруг включает левый поворот и стала тормозить, я понял ситуацию, что если я буду тормозить, то я доганю ее и ударю ее в заднюю сторону, разобью ее и свою машину очень сильно. Я, принял руля в права и ушел на о обочину, где было много снегу и льда. Этим самым она, машина сгасила скорость и, я проехал ее не задев. Но у машины слегка помялись крылья.
Считаю свои действия правомерными и справедливыми, потому что, я не растирялся. Всему виной природная стихия.
Дата подпись"
