На прошлой неделе в Москве в рамках стратегической сессии Минспорта РФ подвели итоги всероссийского конкурса на лучшую информационную кампанию по продвижению физической культуры и

На прошлой неделе в Москве в рамках стратегической сессии Минспорта РФ подвели итоги всероссийского конкурса на лучшую информационную кампанию по продвижению физической культуры и массового спорта в социальных сетях. В конкурсе участвовали руководители и специалисты региональных пресс-служб, представляющие своё муниципальное образование. Конкурсные работы принимались по двум номинациям в 6 категориях по количеству населения МО: лучшая