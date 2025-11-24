Причину преступления владимирец объяснить толком не смог.

В квартире на улице Кубасова во Владимире едва не произошло двойное убийство. Уже в полиции задержанный объяснил, что решил расправиться со своими друзьями из-за чувства страха. Подробности — в материале vlad.aif.ru.Схватил за рукуПреступление произошло 6 сентября этого года. Приятели вместе отдыхали, выпивали, но вдруг 56-летний обвиняемый «зацепился» с хозяином квартиры. Всего в компании было четыре человека. Мужчины спорили, у хозяина жилья был нож в руке, но оружием он никому не угрожал. Однако это заметил его собеседник и случилось непоправимое.«Взяв того обеими руками за кисть, в которой тот держал нож, но никому не угрожал, нанес тому удар орудием в грудь, после чего нанес ножом еще один удар, а также удар головой в голову», — пояснили в СУ СК РФ по региону.Друг мужчин попытался остановить агрессора, но вместо этого получил два удара ножом. Еще немного времени спустя владимирец отправился в комнату, где спала еще одна приятельница, но к счастью ей он не навредил. Подругу он попросил помочь разобраться с последствиями преступления.Вызвал скоруюВместе с приятельницей мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Хозяин жилья от полученных ран скончался, второй мужчина серьезно пострадал, но выжил. Во время расследования обвиняемый толком не смог объяснить следователям, почему напал на приятелей.«Он совершил убийство из-за, якобы, начавшегося конфликта между потерпевшими, внезапно почувствовав испуг, при этом причину опасений пояснить не смог», — рассказали следователи.Теперь же уголовное дело владимирца передано в суд. Ему назначат наказание по статьям 105 УК РФ (убийство), пп. «а», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением предмета, используемого в качестве оружия).