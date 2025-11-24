Всего в течение года в регионе обновили покрытие примерно на 544 километрах дорог.

За 2025 года во Владимирской области отремонтировали свыше 550 км дорог. Треть из них — 173 километра — привели в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», в правительстве региона.Всего в течение года в регионе обновили покрытие примерно на 544 километрах дорог, построили и реконструировали 12,4 километра новых участков, а также обустроили 30,8 километра пешеходных дорожек и оборудовали 150 остановок общественного транспорта.Проведенные ремонтные работы позволили повысить долю дорог в хорошем техническом состоянии до рекордных 52,6% на региональном уровне и до 85% внутри крупных городских центров.Всего на дорожные нужды в 2025 году направили 12,8 миллиарда рублей, половина из которых — 3,69 миллиарда — пошла непосредственно на реализацию нацпроекта.Следующим этапом станет продолжение улучшения дорожной инфраструктуры и обновление еще сотен километров автотрасс в ближайшие годы. В следующем году планы амбициозные: предстоит обновить минимум 415 километров дорог.