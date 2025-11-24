В маршрутный план войдут такие города, как Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург.

Владимирская область готовится к возобновлению регулярных пассажирских авиаперевозок к 2027 году. Проект реконструкции аэродрома, который был инициирован губернатором Александром Авдеевым, получил одобрение Президента России.На сегодняшний день уже заключен госконтракт с АО «ДСК «Автобан», выполнены все необходимые проектно-изыскательские работы, а также получено положительное заключение на проведение подготовительного этапа, который включает в себя перенос сетей и земляные работы.В планах — удлинение взлетно-посадочной полосы до 2600 метров. Это позволит принимать современные самолеты, такие как МС-21, Боинг-737 и Супер Джет-100, открывая новые горизонты для маршрутной сети. Первые рейсы ожидаются в 2027 году. В маршрутный план войдут такие города, как Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург и другие крупные направления.