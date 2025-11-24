24 ноября стартовала Всероссийская «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции. Акция посвящена Всемирному Дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Врачи-эпидемиологи

24 ноября стартовала Всероссийская «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции. Акция посвящена Всемирному Дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Врачи-эпидемиологи регионального управления Роспотребнадзора будут консультировать жителей области с 24 ноября по 5 декабря. Акция направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование населения об этом заболевании. Также по телефонам «горячей линии» можно узнать о бесплатных анонимных