По факту смерти пяти мужчин из Коврова возбуждено уголовное дело, сообщает Владимирский Следком. Предварительно установлено, что местный житель принёс с места работы канистры с технической

По факту смерти пяти мужчин из Коврова возбуждено уголовное дело, сообщает Владимирский Следком. Предварительно установлено, что местный житель принёс с места работы канистры с технической жидкостью на основе спирта, которую употреблял совместно со знакомыми. Все пятеро скончались, в том числе и хозяин смертоносной жидкости. Несколько человек умерли дома, а некоторые в реанимационном отделении больницы г.