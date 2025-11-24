Последняя рабочая неделя ноября во Владимирской области будет снежной. По данным Gismeteo, с понедельника, 24 ноября, и до пятницы в регионе ежедневно ожидаются осадки. В понедельник снег будет

Последняя рабочая неделя ноября во Владимирской области будет снежной. По данным Gismeteo, с понедельника, 24 ноября, и до пятницы в регионе ежедневно ожидаются осадки. В понедельник снег будет перемежаться с дождем при температуре до +6°C. Со вторника осадки станут преимущественно снежными, а температура начнет постепенно понижаться — ночью до 0°C. Пик снегопада прогнозируется в пятницу,