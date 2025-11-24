Сегодня, 24 ноября, синоптики прогнозируют ледяной дождь и налипание мокрого снега.

Во Владимирскую область идет снежная неделя. С 24 ноября и до пятницы Gismeteo обещает ежедневные осадки. В понедельник это будет смесь снега с дождем и до +6°C. Со вторника пойдет преимущественно снег, а ночью температура опустится до 0°C. Пик снегопада ожидается в пятницу, когда осадки усилятся, а днем будет до +5°C. Водителям стоит быть осторожнее из-за возможного ухудшения видимости и состояния дорог.Сегодня, 24 ноября, синоптики прогнозируют ледяной дождь и налипание мокрого снега.«Владимирэнерго» готово к непогоде: на дежурстве 44 бригады. Энергетики просят жителей быть внимательными: не парковаться под ЛЭП и сообщать об оборванных проводах в энергокомпанию или МЧС.