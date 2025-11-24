В областном центре начаты работы по созданию важной городской артерии, которая соединит улицы Гастелло и Куйбышева, сообщили в правительстве области. Участок длиной более 600 метров

В областном центре начаты работы по созданию важной городской артерии, которая соединит улицы Гастелло и Куйбышева, сообщили в правительстве области. Участок длиной более 600 метров обеспечит дополнительный выезд на Пекинку и разгрузит дорожный трафик вокруг промзоны Ивановских мануфактур. Появятся четыре полосы движения общей шириной 14 метров, комфортные тротуары, фонари уличного освещения и разворотное кольцо. Сейчас