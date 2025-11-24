Едут два ковбоя по прерии. Час едут, два... Скукотища. Вот один другому говорит:
- Билл, спорим под 100$, что я твоё дерьмо съем?
Поспорили. Один навалял. Другой съел. Получил 100$. Едут дальше. Час едут, два... Скукотища. Одному обидно, что дерьмо съел, а другому - жалко 100$. Вот второй и говорит:
- Джек, а давай поспорим под 100$, что я твоё дерьмо съем?
Поспорили. Первый навалял. Второй съел. Получил 100$. Едут дальше. Час едут, два... Скукотища. И вот первый говорит второму:
- Билл, а тебе не кажется, что мы с тобой говна бесплатно наелись?
еще анекдот!