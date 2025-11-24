Энергетики «Владимирэнерго» готовятся к ухудшению погоды. По прогнозам синоптиков, 24 ноября на территории Владимирской области прогнозируются осадки в виде ледяного дождя, налипание

Энергетики «Владимирэнерго» готовятся к ухудшению погоды. По прогнозам синоптиков, 24 ноября на территории Владимирской области прогнозируются осадки в виде ледяного дождя, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В компании усилили контроль за работой энергообъектов. К устранению последствий непогоды готовы 44 бригады: 230 энергетиков и 92 единицы спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники