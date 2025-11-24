Во Владимире и области ночью и утром 24 ноября ожидается ледяной дождь, сильный гололед и густой туман.

Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил жителей региона о резком ухудшении погоды. Во Владимире и области ночью и утром 24 ноября ожидается ледяной дождь, сильный гололед и густой туман., во второй половине ночи и утром 24 ноября прогнозируются опасные погодные явления. Мокрый снег будет налипать на провода и деревья, что приведет к гололеду и образованию ледяного дождя. В ночные и утренние часы местами по области ожидается туман, который ухудшит видимость до 200–800 метров.Эти погодные условия создают высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Прогнозируется повреждение или обрыв линий электропередач (ЛЭП) и аварии на объектах энергоснабжения, а также нарушения в работе систем ЖКХ.Значительно увеличится количество дорожно-транспортных происшествий и заторов на федеральных, региональных и местных трассах.В связи с прогнозируемым ухудшением дорожной обстановки и риском аварий на объектах, МЧС и Госавтоинспекция призывают жителей быть максимально осторожными и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте.