Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил жителей региона о резком ухудшении погоды. Во Владимире и области ночью и утром 24 ноября ожидается ледяной дождь, сильный гололед и густой туман.
, во второй половине ночи и утром 24 ноября прогнозируются опасные погодные явления. Мокрый снег будет налипать на провода и деревья, что приведет к гололеду и образованию ледяного дождя. В ночные и утренние часы местами по области ожидается туман, который ухудшит видимость до 200–800 метров.
Эти погодные условия создают высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Прогнозируется повреждение или обрыв линий электропередач (ЛЭП) и аварии на объектах энергоснабжения, а также нарушения в работе систем ЖКХ.
Значительно увеличится количество дорожно-транспортных происшествий и заторов на федеральных, региональных и местных трассах.
В связи с прогнозируемым ухудшением дорожной обстановки и риском аварий на объектах, МЧС и Госавтоинспекция призывают жителей быть максимально осторожными и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте.
