В небе над Хургадой произошло настоящее чудо благодаря профессионализму врача ГКБ №5 Владимира Игоря Исправникова. Как рассказали в правительстве региона, во время рейса Хургада-Москва одна из пожилых пассажирок внезапно потеряла сознание.Игорь Викторович, не растерявшись, оперативно оказал ей жизненно важную помощь, используя подручные средства. Он сумел стабилизировать состояние женщины до приземления самолета. В аэропорту пострадавшую уже ждала бригада скорой помощи, которая немедленно госпитализировала ее.Семья спасенной женщины выразила огромную благодарность доктору, подчеркнув, что такие поступки — настоящий героизм.