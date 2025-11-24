Во Владимире продолжается работа над проектом второго моста через Клязьму. Будущую переправу планируют построить в районе площади Фрунзе до выхода в сторону Ладоги. Проект прошёл

экспертизу и получил федеральную поддержку. Владимир Перцев, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Данный проект поддержал наш президент. Мы прошли уже проектирование и экспертизу. Сумма моста, ну вы понимаете