В центре Космонавтика и авиация открылась выставка Я всемогущ — я авиатор, посвященная истории советской авиации и образам героев-летчиков.

В центре Космонавтика и авиация открылась выставка Я всемогущ — я авиатор, посвященная истории советской авиации и образам героев-летчиков. Посетители могут увидеть уникальные материалы из фондов государственных федеральных архивов, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, федеральных и региональных музеев. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.Идея выставочного проекта — показать историю становления и развития авиационной отрасли в Советской России через призму судеб пилотов, конструкторов и созданных ими летательных аппаратов. Среди экспонатов представлены ранее неизвестные документы, которые отражают процесс принятия и исполнения главных решений, определивших направление развития отечественной авиации и самолетостроения.Выставка состоит из трех основных разделов, последовательно освещающих историю отрасли.Раздел Становление советской авиации в 1920–1941 годы представляет материалы, посвященные формированию практически с нуля советской авиации в 1920-1930-е годы после Гражданской войны. Документы и уникальные архивные фотографии расскажут о развитии военной и гражданской авиации. Кроме того, гости узнают о первых авиационных конструкторских бюро и Летно-исследовательском институте имени М.М. Громова, массовом строительстве авиазаводов в годы первых пятилеток, а также об истории беспосадочных перелетов из СССР в США и развитии полярной авиации.Второй раздел, Крылья Победы, знакомит с историей авиации периода Великой Отечественной войны: эвакуацией заводов в глубокий тыл, внедрении в самолетостроение новых высоких технологий. Большое внимание уделено подвигам летчиков и роли авиации в Битве под Москвой, в Сталинградской и Курской битвах, воздушных сражениях на Кубани в 1943 году и в Берлинской операции.В заключительном разделе, От поршневой авиации к реактивной, показано, как проходил стремительный переход от одного вида техники к другому и создавалась система реактивной гражданской авиации в Советском Союзе.Выставка Я всемогущ — я авиатор продлится до 11 января 2026 года. Вход по билетам в центр Космонавтика и авиация.Экспозиция подготовлена Федеральным архивным агентством, ее координатором выступил Российский государственный архив новейшей истории. Основу составили ранее неизвестные или малоизученные документы и фотографии из фондов государственных федеральных архивов: Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива научно-технической документации и Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Проведение тематических выставок на ВДНХ соответствует задачам национального проекта Туризм и гостеприимство.