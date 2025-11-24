Милана Крохина из Владимира стала одной из финалисток главного вокального проекта страны «Голос. Дети». Юная артистка смогла пройти в следующий этап благодаря активной поддержке зрителей.

Милана Крохина из Владимира стала одной из финалисток главного вокального проекта страны «Голос. Дети». Юная артистка смогла пройти в следующий этап благодаря активной поддержке зрителей. Об этом поделились в Министерстве молодежной политики региона. Её яркое исполнение песни «Ой, цветет калина», представленное в оригинальной стилистике фильма «Пятый элемент», покорило аудиторию. Это выступление набрало 38% голосов телезрителей,