Муромская прокуратура выявила серьезные задержки в работах по благоустройству важных городских объектов, включая Привокзальную площадь и памятник Н.Ф. Гастелло. Благодаря вмешательству надзорного ведомства, подрядчик ускорил выполнение задач. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Проверка показала, что ООО «Дорожник-2» не полностью выполнило свои обязательства по контрактам с МБУ «Благоустройство» на сумму более 166 миллионов рублей. Эти