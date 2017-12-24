Ну вот и обрисовались контуры внешней политики нового американского президента. Давно о нем не писали столь подробно потому что привыкли. И к манерам и к прическе и к постоянным требованиям снять с довольствия несогласных. Но он всегда чего-нибудь учудит. То стрелку забьет, то есть встречу назначит во Вьетнаме и не явится, то запугает всю ООН своими пассажами да еще и нахамит. А под конец года прямо как поперло добронравие так и не остановить.

Ну вот иобрисовались контуры внешней политикинового американского президента. Давноо нем не писали столь подробно потомучто привыкли. И к манерам и к прическеи к постоянным требованиям "снять сдовольствия" несогласных. Но он всегдачего-нибудь учудит. То стрелку забьет,то есть встречу назначит во Вьетнаме ине явится, то запугает всю ООН своимипассажами да еще и нахамит. А под конецгода прямо как поперло добронравие таки не остановить.Дляначала приняли новую доктрину угроздля США. Тут Россия и Китай рассматриваютсякак основные противники. То есть никакойдружбы, никакого уважения – одноагрессивное наступление на наши границы."Агрессивный, бестия – чистый фараон."Всюду хочет нести свои ценности и блюстиинтересы. "Америка – превыше всего",где он только такого набрался. Но главное– больше речь ни о каких "хорошихсделках" и переговорах в формате"Лавров-Тиллерсон" не идет. Исключительноосталось "Тиллерсон-Порошенко". Годаможно сказать не прошло. Вот к украинскимдрузьям они со всем уважением. Это у нихпушечное мясо – передовой отряд борьбыс восточным варварством. Поэтому впервую очередь им "оборонительноеоружие" – партии снайперских винтовоки противотанковых ракет "Джавелин". Нуа оружие наступательное, надо думать,в следующей партии.Тут все-такивозникает вопрос – что же мы выигралипоменяв кукушку на ястреба, старушкуХиллари на энергичного не по годам"козырного" Дональда? Хотели-то каклучше многие рядовые граждане и передовыедипломаты так думали. Вот дескать приедетэтот Дональд – и он нас рассудит, посправедливости. А он как Остап Бендер,все деньги сложил в свою железную коробкуда и был таков. Тут фишка в чем – мыперенесли огонь с так сказать штаба напериметр, уменьшили опасность "майдана"и дворцового переворота но увеличилириск прямого боестолкновения на границах.ТО есть наши и американские танки будутвкатываться на Донбасс с разных сторонбез всяких договоренностей в стиле"Молотова-Риббентропа". Недаромсамолеты-разведчики НАТО все времяоблетают рубежи РФ, ищут то чего нетеряли, находят то чего не искали.Американские генералы от морской пехотыутверждают что будет скоро знатнаядрака. А мы утверждаем что проводиммиролюбивую внешнюю политику и в гонкувооружений не втягиваемся. Нашла косана камень."Младший брат",он же "пудель Вашингтона", он же главаФорин Офис Борис Джонсон тоже не отстаетот американского брата большого, илитам кузена. Приехал к нам начитавшисьИстории Пелопоннесской войны и началсвои доктрины озвучивать. Дескать СССРбыл как древняя Спарта, ну а он – типичныйафинянин, поборник демократии и все втаком духе. Мы якобы им "Брекзит" чутьне испортили своими троллями. Приехалв наш родной МИД со своим панимаешьуставом, ворвался с криком "Снегурочка!Снегурочка!" как будто кого-то искал истал всех жизни учить.Пальто отдаллично в руки Сергею Лаврову, правда сзаранее опустошенными карманами. А вотспутница Бориса, постпред Британии приООН, никому свою верхнюю одежду недоверила, так и стояла в шубе и шапкесреди мужчин в костюмах. С нашей сторонывсех ослепляла бирюзовым одеянием МарияЗахарова, которая отметила что сегоднявсе британцы были "мимими", хоть бы ииз МИ-6, каковая является в СоединенномКоролевстве подразделением МИДа. Кормилигостя и перепелами, и супом из грибов,и водки не жалели. Но тот все гнул своюнеполиткорректную линию и ностальгировало пломбире, который ел чуть не на Краснойплощади лед "дцать" назад. СколькоБорьку не корми – он не будет "мимими".Вообщеангло-американские союзники конечноне оправдали нашего высокого доверия.Они как средневековые рыцари – все прути прут вперед в своих латах, размахиваямечом. В щели забрал видна только узкаяполоска света – вот и вся их широтавзглядов. Политолог и сенатор Пушковкак побывал на Альбионе так ни на чтохорошее уже не надеется. Говорит чтовсе запущено. А кому и знать как не ему.Он как раз надеялся на Трампа и егокоманду больше всех. Вообще нам внушаличто это "шанс" и его все обижают, бедняжку– и Конгресс, и сенаторы, и проклятыедемократы-глобалисты. А Трамп одинпротив всех воюет. Но как выяснилось исам Дональд Фредович далеко не белый ипушистой. Вон зубы в три ряда торчат.Акула капитализма, и съест все чтодвижется.Тут конечно намдаже непонятно чем утешаться. Разве чтоподвигами пранкеров Лексуса и Вована,которые добрались до посла США в ООННикки Хейли. Рассказали ей от именипольского премьера много интересного– и о том что на далеком острове Биномопроклятые русские тоже нарушают туземнуюдемократию и о том что Петр Порошенкоза компанию жаловался на приставаниясо стороны актера Кевина Спейси. На чтоагрессивная но доверчивая Никки,дьяволица младшая, философски заметилачто мы живем в интересное время. Воттакие времена.Заключить жеможно популярным наблюдением что и удобрых дел мастеров бывают тяжелые дни– похмелье и все такое. Трамп из этогопохмелья кажется вообще не выходит.Впрочем некоторые злые языки обвиняютего в употреблении наркотиков, но чегоне знаем за то не ручаемся. Мало ли зачемдержать стакан двумя руками. Привет сбольшого бодуна знаете ли. А пока он всестрочит указы один другого интереснее.Однако свет в конце тоннеля трамповамышления уже виден, хоть и не рассветный.И нам следует в дальнейшем исходитьименно из этого положения дел на великойнекогда шахматной мировой доске.