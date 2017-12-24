Сергей Лавров надеется, что компетентные органы Кипра непредвзято и добросовестно проведут расследование дела основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Барудера. При этом глава МИД отметил, что стремление обвиняемого придать делу политическую окраску безосновательно, поскольку речь идет о совершении им экономических преступлений на территории РФ.

Сергей Лавров надеется, что компетентные органы Кипра непредвзято и добросовестно проведут расследование дела основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Барудера. При этом глава МИД отметил, что стремление обвиняемого придать делу политическую окраску безосновательно, поскольку речь идет о совершении им экономических преступлений на территории РФ. Об этом министр заявил в интервью кипрской газете "Симерини", которое размещено на сайте МИД РФ.По словам Лаврова, в ряде кипрских СМИ развернута кампания, цель которой дискредитация взаимодействия РФ и Кипра в области оказания правовой помощи по уголовным и гражданским делам.Ранее, 21 декабря, гособвинение попросило назначить девять лет колонии основателю фонда Hermitage Capital Management. Кроме того, прокурор потребовал оштрафовать Браудера на 150 тысяч рублей. Для его делового партнера Ивана Черкасова обвинение попросило назначить восемь лет лишения свободы и штраф в 200 тысяч рублей.Уильям Браудер – финансист и инвестор, создатель фонда Hermitage Capital, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В период с 1995 по 2007 год Браудер являлся крупнейшим иностранным портфельным инвестором в Российской Федерации.Браудер обвиняется в организации преднамеренного банкротства компании "Дальняя степь", в ходе которого Черкасов – по версии прокуратуры – активно помогал партнеру.