Большую коробку конского навоза получил в качестве подарка к Рождеству министр финансов США Стивен Мнучин. Подозрительную посылку, адресованную Мнучину и упакованную как рождественский подарок, доставили к дому одного из соседей министра в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе.

Большую коробку конского навоза получил в качестве подарка к Рождеству министр финансов США Стивен Мнучин. Подозрительную посылку, адресованную Мнучину и упакованную как рождественский подарок, доставили к дому одного из соседей министра в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе.На место вызвали полицейских и саперов. Учитывая личность адресата, была также задействована Секретная служба США. После обследования подарок распаковали, обнаружив там навоз и рождественскую открытку, передает американский телеканал NBC.В открытке упоминались сам Мнучин и президент США Дональд Трамп, сообщили несколько источников телеканала. По словам источников, угроз в открытке не было, однако был упомянут в негативном контексте закон о налоговой реформе, подписанный президентом Трампом 22 декабря.