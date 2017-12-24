Кристина Орбакайте рассказала, что намерена встретить Рождество в памятной квартире Аллы Пугачевой на Тверской улице, которую не так давно отремонтировала и буквально изменила до неузнаваемости при помощи передачи Идеальный ремонт. Певица призналась, что апартаменты дороги ей как память.

Кристина Орбакайте рассказала, что намерена встретить Рождество в памятной квартире Аллы Пугачевой на Тверской улице, которую не так давно отремонтировала и буквально изменила до неузнаваемости при помощи передачи "Идеальный ремонт". Певица призналась, что апартаменты дороги ей как память.Квартира, где некогда жила Алла Пугачева и где она создала свои главные хиты, сменила владельца – теперь здесь безраздельно правит Кристина Орбакайте. Начала певица с того, что полностью изменила внешний вид апартаментов. В семейном гнездышке она планирует встретить Рождество, передает издание "ВокругТВ".Подробности встречи праздников она рассказала в программе "Смак". "У нас елка стоит очень долго, так как мы празднуем и католическое, и православное рождество. Ставим под елку подарки. Правда покупаем их всегда в последний момент, на это не хватает времени. Собираем всю семью за новогодним столом, готовим любимые блюда", – цитирует StarHit Кристину Орбакайте.Новый год в семье певицы – семейный праздник, который они все стараются отметить в России. Зато после родственники уезжают за границу. Причем для отдыха они часто выбирают разные месте. Все дело в разных предпочтениях."Миша (Михаил Земцов, муж Кристины Орбакайте. – Прим. ред.)и Клава (дочь. – Прим. ред.) очень любят лыжи, а у меня не получается кататься. Я в принципе неуклюжая. Поэтому часто бывает так, что я уезжаю на море, а муж едет куда-нибудь в горы с ребенком", – призналась певица.Впрочем, в последние годы семье удалось найти компромисс и Кристина Орбакайте ездит вместе с родными, хотя выбирает для себе менее экстремальный досуг. "Я полюбила ходьбу на снегоступах, поэтому теперь получается отдыхать вместе", – подчеркнула она.