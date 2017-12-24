Руководитель проектной организации, разрабатывавшей проект полигона по захоронению отходов в Костромском районе, сообщил, что данное решение является оптимальным и позволит значительно ..

Руководитель проектной организации, разрабатывавшей проект полигона по захоронению отходов в Костромском районе, сообщил, что данное решение является оптимальным и позволит значительно повысить качество обращения с отходами в регионе. Проект по строительству современного полигона захоронения твердых бытовых отходов вчера был одобрен на общественных слушаниях.Реализовать инвестиционный проект в Костромской области готова группа компаний «ЭкоТехноМенеджмент». На территории Кузьмищенского сельского поселения Костромского района планируется разместить полигон захоронения отходов мощностью до 150 тысяч тонн в год.В ходе общественных слушаний специалисты в области окружающей среды в первую очередь отметили, что на полигон будут поступать отходы только после прохождения полного цикла переработки на автоматизированном мусоросортировочном комплексе в Костроме. В итоге на захоронение пойдет в основном органика, которая не несет опасности для окружающей среды.Руководитель проектной организации на вопрос о том, не лучше ли организовать вместо полигона объект для сжигания мусора, подчеркнул, что сегодня в России строительство подобных мусоросжигательных заводов несет большую угрозу экологии и здоровью людей. А полигон будет представлять из себя закрытый объект, который не будет нести угрозы окружающей среде.Сегодня полигоны, разработанные данной проектной организацией, успешно действуют более чем в 8 регионах нашей страны."На сегодняшний момент альтернативы для захоронения "хвостов", кроме как на полигоне нет. Но объемы остатков отходов после прохождения переработки на мусоросортировочном комплексе в Костроме будут сокращаться каждый год. Технологии развиваются. Мы свои полигоны спроектировали более чем в 8 регионах России. Они построены и успешно эксплуатируются. Это не свалки, которые дымят. На полигоне возгорание при правильной эксплуатации не возможно", - сообщил генеральный директор проектной организации.