Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. В день рождения президента Путин пожелал ему "крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов".Путин считает Алиева "настоящим другом России", пишет РИА Новости. Президент России рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Алиевым на благо народов обеих стран, указывается в письме.