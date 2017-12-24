Написанная Влади песня станет главным сюрпризом новогодней ночи. Примадонна в последний момент великодушно согласилсь не бросать россиян и спеть для них сразу после обращения президента страны.

Написанная Влади песня станет главным сюрпризом новогодней ночи. Примадонна в последний момент великодушно согласилсь не бросать россиян и спеть для них сразу после обращения президента страны.Съемки "Главной новогодней ночи" на Первом канале подошли к концу и телевизионщики начали монтировать программу, которая уже через неделю выйдет в эфир. Как вдруг "сверху" пришла команда: срочно готовиться к дополнительной смене. Алла Пугачева решилась-таки! Певица долго думала, прикидывала, на какой из кнопок ей предложат лучшие условия. Победил Первый канал.Запись проходила глубокой ночью в режиме повышенной секретености в шикарном отеле в центре Москвы – чтобы зеваки не мешали. Все происходящее напоминало спецоперацию! Как говорят, даже технический персонал до последнего не знал, кого именно предстоит снимать. Пугачева прихала, сделала несколько дублей и осталась довольна работой. А еще больше – солидным гонораром.На съемках Алла Пугачева исполнила новую песню на слова Олега Влади "Я летала". "Специально для новогоднего огонька на Первом по просьбам поклонников", – пояснила Примадонна выбор.С этим 34-летним автором из Новосибирска певица сотрудинает уже давно. В "Рождественских встречах-2013", например, прозвучало сразу четыре его композиции, в том числе и "Вот и все", которую спела сама Пугачева. Влади считается одним из главных росийских хитмейкеров, который пишет хиты для Лободы, Эмина, Орбакайте и Лорак.Пугачева с его новой песней станет самой взрослой участницей новогоднего огонька на Первом. В основном же развлекать россиян будут полсотни молодых артистов родом с Украины – группы Artik & Asti, "Грибы", певец Alekseev, Ани Лорак, Светлана Лобода. Вера Брежнева. Снимали их не в павильне, как прежде, а на городских улицах на фоне московких новогодних красот.