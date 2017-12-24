Телеведущий Дмитрий Шепелев на своей странице в Instagram дал жесткий ответ всем критикам и злопыхателям, которые продолжают пытаться вмешиваться в его жизнь. Поводом для очередной волны негодования стали откровения отца Жанны Фриске Владимира на передаче Леры Кудрявцевой Секрет на миллион.

Телеведущий Дмитрий Шепелев на своей странице в Instagram дал жесткий ответ всем критикам и злопыхателям, которые продолжают пытаться вмешиваться в его жизнь. Поводом для очередной волны негодования стали откровения отца Жанны Фриске Владимира на передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".После смерти Жанны Фриске отношения между ее отцом Владимиром и мужем Дмитрием Шепелевым не заладились. Поклонники заметили, что телеведущий с неохотой комментирует проблемы во взаимоотношениях с родными жены. Владимир Фриске же, как отмечают зрители, избрал другую тактику и регулярно появляется на программах, где раскрывает все новые детали последних лет жизни дочери.На программе "Секрет на миллион" он рассказал Лере Кудрявцевой, что Дмитрий Шепелев по каким-то причинам перестал давать Жанне Фриске новый дорогостоящий препарат, от которого той становилось лучше. Также он, не вдаваясь в детали, намекнул на недостойное поведение Шепелева на поминках.Все это и другие откровения послужили сигналом к началу травли Дмитрия Шепелева в Сети. Возмущенные пользователи всеми доступными для них средствами пытались достучаться до телеведущего и заставить его пойти навстречу Владимиру Фриске или хотя бы разрешить ему видеться с внуком Платоном. В ответ Дмитрий Шепелев буквально взорвался.Тон телеведущего виден хотя бы по тому, как он перечисляет всех, к кому обращается со своей страницы в Instgram. "Критики и комментаторы. Все советчики, которые точно знают, как я должен жить. Умники, которым известно, как я обязан воспитывать своего ребенка. Грязные языки. Наивные зрители, которые привыкли всеядно верить всему без разбора. Возмущенные блюстители нравственности. Воспитатели. Просители. Советчики. Все те кто точно знают как надо, как было и кто виноват. Ненавистники и отморозки. Все те, кто шлет проклятья и не может сдержать свое возмущение...", – написал он."Всех вас мне очень жаль. За вашу злость. За вашу глупость. За вашу доверчивость. Мне не в чем упрекнуть себя. Мне нечего объяснять и не за что оправдываться. Мой ребенок счастлив. Я счастлив. И давно не живу прошлым, в котором вы с таким наслаждением копошитесь. Наведите порядок в своих образцовых жизнях. А до тех пор уймитесь, безумные. Займитесь собой и своими проблемами. С новым годом. Добра вам всем", – закончил на позитивной ноте Дмитрий Шепелев.