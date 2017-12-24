На трассе «Колокша — Верхние Дворики» столкнулись три машины. По данным ГИБДД, иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в большегруз.

Смертельная авария произошла накануне в Александровском районе. На трассе «Колокша — Верхние Дворики» столкнулись три машины. По данным ГИБДД, иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в большегруз. Еще один автомобиль оказался в кювете, который, вероятнее всего, хотел уйти от столкновения. В результате ДТП погибла женщина-водитель. Еще двое пассажиров, находившиеся с ней в одном авто, были доставлены в больницу.