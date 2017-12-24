В заключительной встрече игрового дня регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты Сент-Луис Блюз одержали в гостях победу над Ванкувер Кэнакс со счетом 3:1, прервав серию из трех поражений подряд. Блюзмен Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

В заключительной встрече игрового дня регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты "Сент-Луис Блюз" одержали в гостях победу над "Ванкувер Кэнакс" со счетом 3:1, прервав серию из трех поражений подряд. "Блюзмен" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.У хозяев льда единственную шайбу в этой встрече забросил Брок Бозер. У гостей отличились Патрик Берглунд, Кайл Бродзяк и Александр Стин. Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провел на площадке 18 минут, набрав балл за результативную передачу. Нападающий "Кэнакс" Николай Голдобин результативными действиями не отметился.Таким образом, "Ванкувер" потерпел четвертое поражение подряд. В другой встрече дня, завершившейся чуть ранее, "Сан-Хосе Шаркс" на своем льду оказался сильнее "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 2:0.