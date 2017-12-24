Инициатором проекта является ООО «Владимирский стандарт».

В сентябре в Камешково состоялось открытие индустриального парка. Там построены подъездные пути и кольцевая дорога, подведены сети водоснабжения и водоотведения, газопровод высокого давления, электроэнергия, на одной из площадок уже работает современный завод по производству мясных деликатесов – ООО «Продинвест».Развитая инфраструктура технопарка меняет к лучшему, делает более привлекательными условия для инвесторов, способствует притоку новых инвестиций в Камешковский район. На нескольких площадках возле деревень Волковойно и Тереховицы в ближайшие годы разместится большой птицеводческий комплекс по производству мяса индейки мощностью 11,4 тыс. тонн в год. Инициатором проекта является ООО «Владимирский стандарт». Выбор компании пал на Камешково, этот проект получил поддержку Фонда развития моногородов и областной администрации. Реализацией поставленных задач занимается ООО «Власта», зарегистрированное для этих целей как отдельное юридическое лицо.Недавно компания получила положительное заключение экспертизы проектной документации на строительство убойного цеха, который будет возводиться первым – его запуск планируется на 2018 год. Минувшей осенью отремонтирована дорога к участку, осуществлён монтаж комплектной трансформаторной подстанции для обеспечения временного энергоснабжения площадки.В целом комплекс будет представлять собой высокотехнологичное предприятие с закрытым циклом производства – от выращивания индейки до выпуска готовой продукции. Он совместит в себе, кроме цеха убоя и переработки, мощности по разведению и выращиванию индейки с множеством корпусов, комбикормовый завод с ежегодной производительностью 13 тысяч тонн в год, инкубатор, который будет производить ежегодно 1,15 млн. штук яиц, цех упаковки и всю необходимую инфраструктуру. Вопросам экологической безопасности, что закономерно при реализации подобных проектов, инвестор уделяет самое серьёзное внимание. Объекты комплекса разместятся на достаточном удалении от населенных пунктов, будут построены современные очистные сооружения, которые обеспечат максимальное очищение сточных вод.Одно из ключевых преимуществ проекта состоит в том, что он будет реализовываться с применением самых передовых технологий, с использованием лучших практик мирового птицеводства. Птичники высокого класса оборудуют автоматическими системами контроля выращивания и производства, внутренняя среда обитания тоже будет под контролем.Планируется, что работать на предприятии будут местные жители. Только в рамках первого этапа (убойный цех и переработка) потребуются 150 рабочих. Взаимодействие в этом направлении компании «Власта», администрации Камешковского района и Центра занятости населения города Камешково уже началось.Объём инвестиций в рамках первой и второй очередей птицеводческого комплекса (цех убоя, площадки выращивания) составит 1,2 млрд. рублей.