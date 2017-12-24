За океаном в НХЛ состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. Колорадо Эвеланш одержал крупную победу в матче с Аризоной Койотс со счетом 6:2. А на льду произошла массовая драка.

За океаном в НХЛ состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. "Колорадо Эвеланш" одержал крупную победу в матче с "Аризоной Койотс" со счетом 6:2. А на льду произошла массовая драка.В первом периоде игрок "койотов" Зак Риналдо сделал силовой прием на Натане Маккинноне, после которого тот с трудом поднялся. На выручку партнера бросился Самуэль Жирар, но получил кулаком в лицо от Риналдо и упал. После этого эпизода началась массовая драка.Эрик Джонсон выиграл бой у Риналдо, а Маккиннон подрался с Джошем Арчибальдом. По итогам эпизода судьи выписали 52 минуты штрафа.