Аэропорт Хабаровска готовится принять Боинг-777 авиакомпании Korean Air.

Аэропорт Хабаровска готовится принять "Боинг-777" авиакомпании Korean Air. Самолет запросил вынужденную посадку из проблем со здоровьем пассажира.Как стало известно "Интерфаксу" от источника в экстренных службах, у пассажира случился сердечный приступа, и никто не борту не смог ему помочь. На летном поле самолет ожидает кардиореанимационная бригада.Когда больного заберут в госпиталь, самолет продолжит полет по маршруту Вашингтон-Сеул.