Минувшей ночью в Апатитах таксист с пассажиром гонялись за нетрезвым водителем, совершающим по пути столкновения с припаркованными автомобилями. Погоня и задержание пьяного нарушителя попали на видео.

В Мурманской области, по сообщению "ХибИнформБюро", таксист с пассажиром устроили погоню за нетрезвым водителем, врезающимся в припаркованные автомобили на своем пути.Инцидент произошел минувшей ночью, 24 декабря, в Апатитах, когда в такси врезался легковой автомобиль, а затем попытался скрыться.Таксист пустился в погоню, а пока он преследовал нарушителя, его пассажир связался с дежурным отделом полиции и рассказывал в режиме реального времени сотрудникам правоохранительных органов о местонахождении беглеца.За несколько минут преследуемый водитель умудрился устроить еще шесть столкновений с другими машинами, пока, наконец, не остановился.Подоспевшие полицейские задержали нарушителя, который признался в употреблении алкоголя, однако не смог объяснить, зачем он в таком состоянии сел за руль и устроил столько аварий.Проверка на месте показала у ночного гонщика 0,6 промилле алкоголя, что соответствует средней степени опьянения.Руки у задержанного оказались в крови. Полицейским 24-летний нарушитель пояснил, что это от стекол: незадолго до того, как сесть за руль, пьяный водитель зачем-то разбил кулаками окна двух стоящих автомобилей.О пострадавших в результате ночного заезда пьяного водителя не сообщается. Мотивы его действий в настоящее время остаются неизвестными.