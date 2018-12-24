Аэрофлоту присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне 7++. Экспертная оценка вынесена Российским институтом директоров по результатам проведенного мониторинга и соответствует Развитой практике корпоративного управления по установленной шкале НРКУ.

"Аэрофлоту" присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне 7++. Экспертная оценка вынесена Российским институтом директоров по результатам проведенного мониторинга и соответствует "Развитой практике корпоративного управления" по установленной шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).Сделан вывод о том, что ведущая российская авиакомпания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. "Аэрофлот" характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.Эксперты Российского института директоров (РИД) отметили, что ведущая российская авиакомпания постоянно совершенствует свою систему корпоративного управления, стремится следовать передовым стандартам в этой области, что нашло отражение в присвоенной рейтинговой оценке.РИД отметил значимые события, которые позволили уверенно повысить рейтинг корпоративного управления "Аэрофлота" с момента прошлой оценки:- в 2017 году акционеры Аэрофлота утвердили новые редакции ключевых корпоративных документов (Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров и Положение о правлении), в которых нашли отражение многие рекомендации российского Кодекса корпоративного управления);- в декабре 2017 года компания разработала и ввела в действие собственный Кодекс корпоративного управления;- в декабре 2017 под руководством Совета директоров компании была разработана новая редакция положения о системе управления рисками Группы "Аэрофлот", в которую добавили новый раздел — "Управление коррупционными рисками";- в мае 2018 года Совет директоров "Аэрофлота" впервые провел самостоятельную оценку своей деятельности с использованием новых методик;- годовой отчет за 2017 год был подготовлен с использованием Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI.РИД также отметил постоянную работу "Аэрофлота" по взаимодействию с акционерами и открытость авиакомпании во взаимодействии с инвесторами."Аэрофлот" намерен добиться дальнейшего повышения рейтинга корпоративного управления. Компания ведет в этом направлении активную работу, в том числе последовательно реализует утвержденный Советом директоров План мероприятий ("дорожную карту") по совершенствованию практики корпоративного управления.