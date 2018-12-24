Международный аэропорт Бирмингема, расположенный в округе Солихалл (графство Уэст-Мидлендс), в воскресенье временно остановил работу из-за проблем, связанных с управлением воздушным движением.

Аэропорт в Бирмингеме временно приостановил работу. Это связано с проблемами в управлении воздушным движением.Аэропорт извиняется перед пассажирами и прочит уточнять информацию о рейсах, передает ТАСС.Ранее лондонский аэропорт Гатвик прекратил свою работу на двое суток из-за двух дронов над взлетно-посадочной полосой. Заложниками ситуации стало более 110 тысяч человек. Полиция задержала двух человек, но быстро их отпустила. Гатвик пообещал выплатить 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию о злоумышленниках.