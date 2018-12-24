На 32-м году ушла из жизни актриса театра и кино Галина Тихонова. Причиной смерти актрисы стала тяжелая болезнь. Галина Тихонова много играла в театре, гастролировала со спектаклями за рубежом, а также была известна по ролям в фильмах Мой убийца, Белый ягель, Заблудившиеся и некоторых других.

На 32-м году ушла из жизни актриса театра и кино Галина Тихонова. Как сообщила РИА Новости сотрудница якутского Театра Олонхо Ирина Энгелис, причиной смерти актрисы стала тяжелая болезнь.Галина Тихонова много играла в театре, а также была известна по ролям в фильмах "Мой убийца", "Белый ягель", "Заблудившиеся" и "Дорога", а также гастролировала с театром по зарубежным странам.В 2016 году ей был присвоен почетный знак "Отличник культуры Республики Саха (Якутия), сообщает портал SakhaLife.