Злоумышленник совершил кражу 30 000 рублей, хранившихся дома у пожилого местного жителя.

19 декабря текущего года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился 82-летний житель одной из районных деревень. Пенсионер сообщил, что обнаружил пропажу денежных средств в сумме 30 000 рублей, хранившихся у него дома.Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого в этот же день на территории Кольчугинского района был задержан подозреваемый, 33-летний знакомый потерпевшего.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что заранее узнал о деньгах, находившихся в доме. Зайдя в гости к пенсионеру, фигурант воспользовался моментом, когда хозяин дома отвлечется, похитил наличные и скрылся. Деньги он планировал потратить на личные нужды.Вся похищенная денежная сумма была изъята полицейскими.В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.