Американский спутниковый оператор OneWeb предложил российским властям поучаствовать в инициативе по выводу на орбиту группировки из 900 спутников, которые покроют всю Землю доступом к широкополосной сети. В обмен на долю в проекте компания запросила частоты для работы в России.

Американский спутниковый оператор OneWeb предложил российским властям поучаствовать в инициативе по выводу на орбиту группировки из 900 спутников, которые покроют всю Землю доступом к широкополосной сети. В обмен на долю в проекте компания запросила частоты для работы в России.Топ-менеджеры OneWeb обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением подписать соглашение с возможностью выкупа российским правительством 12,5% проекта. Американцы готовы предоставить миноритарную долю при условии, что им выделят частоты для работы в России. Встреча прошла в Москве несколько месяцев назад, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.Решение по предложению OneWeb правительство России пока не приняло. Вопрос о выделении частот и подписании соглашения о возможной покупке доли все еще обсуждается. По информации агентства, если власти согласятся на выдвинутые условия, то Россия сможет ввести своего представителя в совет директоров OneWeb и получить доступ к технической документации проекта.Опасения, что спутники OneWeb могут представлять угрозу национальной безопасности и использоваться в разведцелях, служат основным препятствием к подписанию соглашения. Как отмечает Reuters, OneWeb уже больше года пытается получить частоты для работы в России: в 2017-м фирма несколько раз подавала заявки в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ), но получала отказ."Препятствием для выделения частот является и позиция ФСБ, которая выступает категорически против развертывания проекта по соображениям национальной безопасности, и банальное отсутствие какой-либо технической информации о проекте — никто не знает, что за начинка у этих спутников, и не будут ли они мешать работе других средств связи", — говорит источник агентства.OneWeb была основана выходцем из Google Грегом Уайлером. В рамках её масштабного телекоммуникационного проекта планируется создание сети из 900 низкоорбитальных спутников, которые к 2027 году обеспечат интернет-подключением даже самые отдаленные уголки планеты. Первые космические аппараты должны запустить до февраля 2019-го.∎Илону Маску разрешили запустить 7000 микроспутников читайте такжеСпутниковая индустрия привлекает все большее внимание частных компаний. Например, SpaceX Илона Маска создает спутниковую систему Starlink, состоящую из более чем 12 тысяч аппаратов. Запустить группировку из низкоорбитальных интернет-спутников также хотят в Space Norway и Telesat. Свой проект интернет-спутника Athena ("Афина") развивает и Facebook.