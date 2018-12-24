Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев перестали скрывать отношения. Популярная актриса впервые прокомментировала роман со звездой комедийного сериала Кухня.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев перестали скрывать отношения. Популярная актриса впервые прокомментировала роман со звездой комедийного сериала "Кухня".На днях и Марк Богатырев вышли вместе в свет. Пара предстала перед камерами на кинопремьере, и у общественности немедленно возникли подозрения, являются ли они любовниками или нет. журналисты, снедаемые любопытством, прямо задали вопрос популярной актрисе. Та не стала отмалчиваться.Артистка призналась, что у них с Марком Богатыревым действительно роман, однако какие-либо подробности их отношений она предпочла не озвучивать. " Мы с Марком, действительно, пара, уже год. Сильно дорожим отношениями и оберегаем личное. Пусть наше будет только нашим", – цитирует Татьяну Арнтгольц .Оба актера являются довольно востребованными, их график расписан на месяцы вперед, однако они находят возможность побыть вместе. По словам , главное тут – правильно расставить приоритеты. Актеры познакомились во время съемок сериала "Наживка для ангела".Слухи о том, что у Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц роман, появились осенью. Тогда звезда сериала "Кухня" на своей официальной страничке в социальной сети Instagram выложила снимок женщины в темных очках. Многие пользователи узнали в ней Татьяну Арнтгольц. Кадр сопровождала такая подпись: "Девушка задумала меня захомутать". И актрисе это удалось.Ранее была замужем за актером Иваном Жидковым. Актриса подарила коллеге по кинематографическому цеху дочь Марию. Однако в 2013 году их брак распался.