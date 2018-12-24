Последняя рабочая неделя уходящего года начнется в последний
день полнолуния – в понедельник следите за эмоциями и, тем более, не
распускайте руки – полная Луна не дружит с холодной головой. Остальные дни
недели благоприятны для начала дел, но только кратковременных. Плановые
операции обещают быть удачными. В субботу начнется последняя лунная четверть.
Впрочем, готовиться к Новому году она не помешает.
Последняя рабочая неделя уходящего года начнется в последний
день полнолуния – в понедельник следите за эмоциями и, тем более, не
распускайте руки – полная Луна не дружит с холодной головой. Остальные дни
недели благоприятны для начала дел, но только кратковременных. Плановые
операции обещают быть удачными. В субботу начнется последняя лунная четверть.
Впрочем, готовиться к Новому году она не помешает.
Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии Михаил Чистяков.
ОВЕН
Вполне вероятно, что в первый рабочий
день недели у вас не все заладится – ничего страшного, вторник и среда пройдут
при вашем полном превосходстве. У вас ожидается прилив сил и энергии. Правда на
вторую половину недели их вряд ли хватит – стоит переключиться на обычную
рутину. Выходные посвятите своей лучшей половине.
ТЕЛЕЦ
Тельцы ценят свое личное пространство
и домашний уют, потому первая половина недели должна им понравиться – есть
возможность заниматься исключительно домашними делами. Во второй ее половине,
до выходных, будет место для творчества и любовных приключений. В субботу и
воскресенье вам стоит заняться своим здоровьем.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы по праву считаются самыми
охочими до любого рода информации – в первую половину рабочей недели ее будет,
хоть отбавляй. Исключение – начало понедельника, когда лучше никому и ничему не
верить. Вторая половина будет более спокойная, домашняя. Выходные сложатся у
вас лучше всех – хорошее время для праздника.
РАК
Если в понедельник вас будут
провоцировать проявить инициативу, проявляйте, но дозировано и после хорошего
взвешивания. Трезвый расчет уже во вторник может привлечь заслуженную награду
за труды. В четверг и пятницу ожидается много поездок по делам рабочим и
личным. Отдохнуть от всего в семейном кругу можно будет на выходных.
ЛЕВ
Не торопитесь прямо с понедельника
завоевать весь мир – скорее всего, у вас просто не хватит сил и энергии на это
мероприятие. Зато со вторника вы почувствуете небывалый прилив активности –
тогда и можно приступать к задуманному. Всю неделю вы будете чувствовать себя на
коне. Субботу и воскресенье хорошо провести в хорошей компании.
ДЕВА
Не каждая неделя радует нас хорошими
результатами – вот и сейчас не стоит прыгать выше головы, скорее всего, у вас
это не получится. Так будет в первую половину недели, а во вторую, наоборот, у
вас откроется второе дыхание, и вы сможете справиться с любой возложенной на
вас задачей. Заряд бодрости и оптимизма не оставит вас и на выходных.
ВЕСЫ
В отличие от предыдущего знака, у вас
первая половина недели сложится скорее благоприятно, если вы будете уделять
больше времени коллективным делам. А вот вторая половина недели будет не столь
многообещающа. Если вы заготовили что-то великое, запланируйте это на выходные – они будут для вас очень
благоприятными.
СКОРПИОН
Скорпионам на этой неделе должно
исключительно повезти. В самом начале семидневки, как и всем остальным, вам
лучше быть поскромнее, зато со вторника вы сможете развернуться во всю ширь.
Если вы нацелены на успех в карьере и бизнесе, вся неделя будет для вас весьма
благоприятна. На выходных можно просто расслабиться.
СТРЕЛЕЦ
Кому и следует соблюдать повышенную
осторожность в самом начале наступившей недели, так это вам. Если, тем не
менее, с вами ничего неприятного не случится в понедельник, все остальные дни
обещают вам удачу – сначала в образовании, потом в профессиональных
достижениях. Выходные посвятите своим лучшим друзьям.
КОЗЕРОГ
Первая половина недели не сулит
ничего хорошего типичным Козерогам. Пугаться не надо – просто это время
целесообразно прожить по возможности спокойнее, без резких движений. Если же вы
соскучились по приключениям и авантюрам, для них хорошо подойдет вторая
половина недели. Если у вас есть цель, для ее достижения есть выходные.
ВОДОЛЕЙ
Типичным Водолеям на этой неделе
стоит пожелать прилежно трудиться и не пытаться дотянуться до звезд – по
крайней мере, сейчас это вряд ли осуществимо. Вся неделя, вплоть до выходных,
не располагает к активным начинаниям, поэтому дождитесь более благоприятного
момента. Только на выходных фортуна поворачивается к вам лицом.
РЫБЫ
Рыбам, к большому сожалению, придется
на эту неделю взять тайм-аут и не рассчитывать на большие дивиденды. И пусть
утро понедельника вас не очень обнадеживает – уже вечером этого дня вам
придется просто пахать на других. Всю неделю вам придется ставить общественные
интересы выше собственных. На выходных лучше остаться дома.