Последняя рабочая неделя уходящего года начнется в последний день полнолуния – в понедельник следите за эмоциями и, тем более, не распускайте руки – полная Луна не дружит с холодной головой. Остальные дни недели благоприятны для начала дел, но только кратковременных. Плановые операции обещают быть удачными. В субботу начнется последняя лунная четверть. Впрочем, готовиться к Новому году она не помешает.

Последняя рабочая неделя уходящего года начнется в последнийдень полнолуния – в понедельник следите за эмоциями и, тем более, нераспускайте руки – полная Луна не дружит с холодной головой. Остальные днинедели благоприятны для начала дел, но только кратковременных. Плановыеоперации обещают быть удачными. В субботу начнется последняя лунная четверть.Впрочем, готовиться к Новому году она не помешает.Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии Михаил Чистяков.ОВЕНВполне вероятно, что в первый рабочийдень недели у вас не все заладится – ничего страшного, вторник и среда пройдутпри вашем полном превосходстве. У вас ожидается прилив сил и энергии. Правда навторую половину недели их вряд ли хватит – стоит переключиться на обычнуюрутину. Выходные посвятите своей лучшей половине.ТЕЛЕЦТельцы ценят свое личное пространствои домашний уют, потому первая половина недели должна им понравиться – естьвозможность заниматься исключительно домашними делами. Во второй ее половине,до выходных, будет место для творчества и любовных приключений. В субботу ивоскресенье вам стоит заняться своим здоровьем.БЛИЗНЕЦЫБлизнецы по праву считаются самымиохочими до любого рода информации – в первую половину рабочей недели ее будет,хоть отбавляй. Исключение – начало понедельника, когда лучше никому и ничему неверить. Вторая половина будет более спокойная, домашняя. Выходные сложатся увас лучше всех – хорошее время для праздника.РАКЕсли в понедельник вас будутпровоцировать проявить инициативу, проявляйте, но дозировано и после хорошеговзвешивания. Трезвый расчет уже во вторник может привлечь заслуженную наградуза труды. В четверг и пятницу ожидается много поездок по делам рабочим иличным. Отдохнуть от всего в семейном кругу можно будет на выходных.ЛЕВНе торопитесь прямо с понедельниказавоевать весь мир – скорее всего, у вас просто не хватит сил и энергии на этомероприятие. Зато со вторника вы почувствуете небывалый прилив активности –тогда и можно приступать к задуманному. Всю неделю вы будете чувствовать себя наконе. Субботу и воскресенье хорошо провести в хорошей компании.ДЕВАНе каждая неделя радует нас хорошимирезультатами – вот и сейчас не стоит прыгать выше головы, скорее всего, у васэто не получится. Так будет в первую половину недели, а во вторую, наоборот, увас откроется второе дыхание, и вы сможете справиться с любой возложенной навас задачей. Заряд бодрости и оптимизма не оставит вас и на выходных.ВЕСЫВ отличие от предыдущего знака, у васпервая половина недели сложится скорее благоприятно, если вы будете уделятьбольше времени коллективным делам. А вот вторая половина недели будет не стольмногообещающа. Если вы заготовили что-то великое, запланируйте это на выходные – они будут для вас оченьблагоприятными.СКОРПИОНСкорпионам на этой неделе должноисключительно повезти. В самом начале семидневки, как и всем остальным, вамлучше быть поскромнее, зато со вторника вы сможете развернуться во всю ширь.Если вы нацелены на успех в карьере и бизнесе, вся неделя будет для вас весьмаблагоприятна. На выходных можно просто расслабиться.СТРЕЛЕЦКому и следует соблюдать повышеннуюосторожность в самом начале наступившей недели, так это вам. Если, тем неменее, с вами ничего неприятного не случится в понедельник, все остальные дниобещают вам удачу – сначала в образовании, потом в профессиональныхдостижениях. Выходные посвятите своим лучшим друзьям.КОЗЕРОГПервая половина недели не сулитничего хорошего типичным Козерогам. Пугаться не надо – просто это времяцелесообразно прожить по возможности спокойнее, без резких движений. Если же высоскучились по приключениям и авантюрам, для них хорошо подойдет втораяполовина недели. Если у вас есть цель, для ее достижения есть выходные.ВОДОЛЕЙТипичным Водолеям на этой неделестоит пожелать прилежно трудиться и не пытаться дотянуться до звезд – покрайней мере, сейчас это вряд ли осуществимо. Вся неделя, вплоть до выходных,не располагает к активным начинаниям, поэтому дождитесь более благоприятногомомента. Только на выходных фортуна поворачивается к вам лицом.РЫБЫРыбам, к большому сожалению, придетсяна эту неделю взять тайм-аут и не рассчитывать на большие дивиденды. И пустьутро понедельника вас не очень обнадеживает – уже вечером этого дня вампридется просто пахать на других. Всю неделю вам придется ставить общественныеинтересы выше собственных. На выходных лучше остаться дома.