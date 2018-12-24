Сегодня, 24 декабря, состоялась творческая встреча с серебряным призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Ильей Авербухом. На прошлой неделе знаменитому фигуристу исполнилось 45 лет. Чемпион поделился с прессой планами на ближайший год.

Сегодня, 24 декабря, состоялась творческая встреча с серебрянымпризером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Ильей Авербухом. На прошлой неделе знаменитомуфигуристу исполнилось 45 лет. Чемпион поделился с прессой планами на ближайшийгод.Илья Авербух сообщил журналистам,что день рождения ему пришлось отмечать на чужбине. Вместе со своей командойфигурист гастролировал по Казахстану.Спортсмен отметил, что новогодние праздники ему также придетсяпровести в дороге. Через несколько дней, 27 декабря, стартует грандиозныйновогодний музыкальный спектакль на льду "Щелкунчик". Который увидят в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. Все премьеры пройдут под чутким наблюдением фигуриста.Илья Авербух и его продюсерский центр вдохнули новую жизнь впопулярную сказку Гофмана. Главные роли в постановке исполнят звезды фигурногокатания Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Отметим, что в создании номеров участвовалаТатьяна Тарасова – заслуженный тренер СССР .Также Авербух выступит режиссером церемонии открытия изакрытия Зимней Универсиады в Красноярске, которая состоится в марте будущегогода. Фигурист отмечает, что подготовка к этому событию занимает много времени,поэтому работать приходится практически без выходных."Сейчас даже голова не сфокусирована на отдыхе. Каждуюсекунду я думаю про Универсиаду, потому что это очень объемно и проблема сейчаспоехать куда-то отдыхать. Может быть так все сложится, что я поедукомментировать чемпионат мира в Японию, вот там, когда можно сбежать, из–за разницы вовремени никто тебе не звонит. Может там мне удастся перевести дух", – отметилспортсмен.