Видеоблогер Амиран Сардаров попытался стать Дедом Морозом, однако был задержан. В Instagram-сториз автор Дневника хача пригласил своих фанатов на встречу в центре Москвы. Он пообещал раздать им подарки.

Видеоблогер Амиран Сардаров попытался стать Дедом Морозом, однако был задержан. В Instagram-сториз автор "Дневника хача" пригласил своих фанатов на встречу в центре Москвы. Он пообещал раздать им подарки, передает РИА Новости.Блогер явился на встречу, одетый в костюм Деда Мороза. Но желающих получить подарки оказалось так много, что они полностью перекрыли улицу. Движение было парализовано.Сотрудники полиции задержали Сардарова. Затем он опубликовал видеообращение, в котором попросил фанатов разойтись."Ребята, все хорошо, — отчитался Сардаров на записи, размещенной в Instagram. – Профбеседу провели". Он поблагодарил ОМОН и полицию за то, что вытащили его из толпы, в которой "начинался хаос".Посмотреть эту публикацию в InstagramМой первый в жизни привод в ОВД:) Отпишитесь кому в итоге подарки достались. Вы их так быстро вырвали из рук. Всех с наступающим!Публикация от Амиран Сардаров (@amiran495) 23 Дек 2018 в 9:57 PST"Теперь только все санкционированно, как полагается, по правилам, больше таких глупостей допускать не будем", — пообещал блогер и поздравил всех с наступающим Новым годом.