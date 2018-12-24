В решающем матче Финала четырех Кубка России, который состоялся в Курске, баскетболистки екатеринбургского УГМК обыграли местное Динамо со счетом 66:65 (21:16, 13:14, 19:8, 13:27), завоевав в девятый раз в истории почетный трофей.

В решающем матче "Финала четырех" Кубка России, который состоялся в Курске, баскетболистки екатеринбургского УГМК обыграли местное "Динамо" со счетом 66:65 (21:16, 13:14, 19:8, 13:27), завоевав в девятый раз в истории почетный трофей.В составе победителей самой результативной стала Раиса Мусина, сделавшая дабл-дабл (24 очка и 11 подборов). Она же была признана MVP "Финала четырех" Кубка России.В символическую пятерку турнира вошли Эпифания Принс и Елена Кириллова ("Динамо", Курск), Аделина Абайбурова ("Спарта энд К", Видное), Ксения Тихоненко ("Надежда", Оренбург) и Мария Вадеева (УГМК).