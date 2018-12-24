Гадкий Жан-Клод Юнкер вывел из себя министра труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд. При этом известный своим экстравагантным поведением глава Еврокомиссии заключил в объятья вовсе не ее, а британского премьера Терезу Мэй.

"Гадкий" Жан-Клод Юнкер вывел из себя министратруда и пенсий Великобритании Эмбер Радд. При этом известный своимэкстравагантным поведением глава Еврокомиссии заключил в объятья вовсе не ее, абританского премьера Терезу Мэй.Министру очень не понравилось фото, на котором Юнкерпримирительно положил руку на плечо британского премьера Терезы Мэй. Поведениепредседателя Еврокомиссии на саммите ЕС Эмбер Рад сочла "неприятным истранным".И это далеко не единственный инцидент, в котором Юнкерпродемонстрировал свое своеобразное чувство юмора. К примеру, в вестибюлездания Европейского совета Жан-Клод набросился на заместительницу шефапротокола ЕК Перниллу Сйолин и взлохматил руками ей волосы. Прическа былабезнадежно испорчена.В начале октября глава Еврокомиссии начал выступление вБрюсселе, передразнив известный "танец Терезы Мэй". А в начале 2018года на пленарной сессии Европарламента Юнкер подкрался к бывшемупремьер-министру Бельгии Ги Верхофстадту и взлохматил ему волосы, передает со ссылкой на Daily Telegraph.Полномочия на посту главы Еврокомиссии истекают осенью 2019 года. Он уже объявил, что не намерен претендовать на второй срок.Анонимный источник в ЕС в беседе с журналистами согласился,что подобные действия в отношении женщины "принимают неуместноеизмерение". В то же время, по словам чиновника, все хорошо понимают, чтоэто проявление юмора нонконформистом Жан-Клодом Юнкером, "который также целует людей влоб".