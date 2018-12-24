Гадкий Жан-Клод Юнкер вывел из себя министра
труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд. При этом известный своим
экстравагантным поведением глава Еврокомиссии заключил в объятья вовсе не ее, а
британского премьера Терезу Мэй.
"Гадкий" Жан-Клод Юнкер вывел из себя министра
труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд. При этом известный своим
экстравагантным поведением глава Еврокомиссии заключил в объятья вовсе не ее, а
британского премьера Терезу Мэй.
Министру очень не понравилось фото, на котором Юнкер
примирительно положил руку на плечо британского премьера Терезы Мэй. Поведение
председателя Еврокомиссии на саммите ЕС Эмбер Рад сочла "неприятным и
странным".
И это далеко не единственный инцидент, в котором Юнкер
продемонстрировал свое своеобразное чувство юмора. К примеру, в вестибюле
здания Европейского совета Жан-Клод набросился на заместительницу шефа
протокола ЕК Перниллу Сйолин и взлохматил руками ей волосы. Прическа была
безнадежно испорчена.
В начале октября глава Еврокомиссии начал выступление в
Брюсселе, передразнив известный "танец Терезы Мэй". А в начале 2018
года на пленарной сессии Европарламента Юнкер подкрался к бывшему
премьер-министру Бельгии Ги Верхофстадту и взлохматил ему волосы, передает со ссылкой на Daily Telegraph.
Полномочия на посту главы Еврокомиссии истекают осенью 2019 года. Он уже объявил, что не намерен претендовать на второй срок.
Анонимный источник в ЕС в беседе с журналистами согласился,
что подобные действия в отношении женщины "принимают неуместное
измерение". В то же время, по словам чиновника, все хорошо понимают, что
это проявление юмора нонконформистом Жан-Клодом Юнкером, "который также целует людей в
лоб".