Российский биатлонист Антон Шипулин в ближайшее время может объявить о завершении своей спортивной карьеры. Россиянин испытывает проблемы с сердцем, которые могут стать препятствием в продолжении его выступлений в биатлоне.

Российский биатлонист Антон Шипулин в ближайшее время может объявить о завершении своей спортивной карьеры. Россиянин испытывает проблемы с сердцем, которые могут стать препятствием в продолжении его выступлений в биатлоне.О возможном прекращении карьеры Шипулина сообщает Ura.Ru. Биатлонист пропустил старт биатлонного сезона и только в октябре приступил к тренировочным занятиям. Не исключено, что потенциально первым стартом олимпийского чемпиона в сезоне и последним в карьере может стать "Рождественская гонка", которая состоится в немецком Гельзенкирхене. На это мероприятие он должен отправиться вместо "Ижевской винтовки", являющейся отборочным этапом к Кубку мира.Напомним, что ранее 33Live.RuRu сообщали о том, что Шипулин пока до конца не определился с вариантами возобновления спортивной карьеры. При этом не исключалась вероятность того, что биатлонист как раз завершит свои выступления в спорте.