Виталина Цымбалюк-Романовская проиграла суд бывшему мужу Армену Джигарханяну и с новым возлюбленным Прохором Шаляпиным начинают новую жизнь с чистого листа. Недавно пара объявила о скорой свадьбе, а теперь в Прямом эфире Прохор и Виталина заявляют, что готовятся стать родителями.

После года скандальных разбирательств Виталина Цымбалюк-Романовская проиграла суд бывшему мужу. За слежку за Арменом Джигарханяном суд вынес Виталине обвинительный приговор: 200 часов обязательных работ и штраф в размере 200 тысяч рублей.Виталина с приговором не согласна и подала встречный иск. Одновременно с судебным разбирательством с новым возлюбленным Прохором Шаляпиным она начинают новую жизнь с чистого листа. Недавно пара объявила о скорой свадьбе, а теперь в "Прямом эфире" Прохор и Виталина заявляют, что готовятся стать родителями.Они уже прошли полное медицинское обследование, чтобы проверить совместимость и узнать, смогут ли родить долгожданного первенца.Певец говорит, что это он предложил невесте родить ребенка. "Он будет красивым, умным, и это луч света в темном царстве", — надеется Прохор.О чем предостерегают эксперты Виталину в случае рождения ребенка от Шаляпина, и что она ответила на эти предостережения? Как отнеслась к этой идее мама Виталины? Какая фамилия будет у первенца, если он появится на свет, и что говорит Цымбалюк-Романовская о судебной тяжбе с бывшим мужем – известным и всенародно любимым артистом?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".