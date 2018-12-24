Иван Краско продолжает заботиться о своей экс-супруге Наталье
Шевель. Артист очень обеспокоен материальным положением девушки.
Иван Краско продолжает заботиться о своей экс-супруге Наталье
Шевель. Артист очень обеспокоен материальным положением девушки.
Краско и Шевель некоторое время после развода продолжали
проживать вместе. У девушки нет собственного жилья, а пожилой актер раздарил
всю свою недвижимость предыдущим женам. Вот и ютились они вдвоем в маленькой
комнате у невестки Ивана Ивановича.
Спустя время Краско и его третья жена Наталья Вяль решили
сойтись вновь. Артист переехал к бывшей супруге и сыновьям, а Шевель осталась жить
у родственников Ивана Ивановича.
Как выяснилось, близкие артиста терпели квартирантку
недолго. Наташу выставили с вещами на улицу. По словам директора бывших
супругов Вячеслава Смородкина, девушке пришлось переехать в небольшую комнатенку
в центре города. Шевель сейчас испытывает серьезные материальные трудности. "Есть
только доширак", – отметил менеджер.
К слову, у Ивана Ивановича ситуация не многим лучше. Он
работает на износ, так как у него подрастают сыновья, образование которых, обходится
ему в копеечку. "А денег платят мало, пенсия небольшая", – цитирует Смородкина .