Иван Краско продолжает заботиться о своей экс-супруге Наталье Шевель. Артист очень обеспокоен материальным положением девушки.

Иван Краско продолжает заботиться о своей экс-супруге НатальеШевель. Артист очень обеспокоен материальным положением девушки.Краско и Шевель некоторое время после развода продолжалипроживать вместе. У девушки нет собственного жилья, а пожилой актер раздарилвсю свою недвижимость предыдущим женам. Вот и ютились они вдвоем в маленькойкомнате у невестки Ивана Ивановича.Спустя время Краско и его третья жена Наталья Вяль решилисойтись вновь. Артист переехал к бывшей супруге и сыновьям, а Шевель осталась житьу родственников Ивана Ивановича.Как выяснилось, близкие артиста терпели квартиранткунедолго. Наташу выставили с вещами на улицу. По словам директора бывшихсупругов Вячеслава Смородкина, девушке пришлось переехать в небольшую комнатенкув центре города. Шевель сейчас испытывает серьезные материальные трудности. "Естьтолько доширак", – отметил менеджер.К слову, у Ивана Ивановича ситуация не многим лучше. Онработает на износ, так как у него подрастают сыновья, образование которых, обходитсяему в копеечку. "А денег платят мало, пенсия небольшая", – цитирует Смородкина .