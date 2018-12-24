Резидент Comedy Club Гарик Бульдог Харламов записал пародию на хит 90-х Плот. Ее исполнитель Юрий Лоза недоволен, что юморист ее исковеркал.

Резидент Comedy Club Гарик "Бульдог"Харламов записал пародию на хит 90-х "Плот". Ее исполнитель Юрий Лозанедоволен, что юморист ее исковеркал.Харламовпревратил философский текст в юмористический. Свою перепевку композицииЛозы он выложил в Instagram."Но так как наших больше, забиваю болт наморалистов, тем более они уже спят и им снится канал Культура! Выкладываю новыйкараокееееее)))) на этот раз это песня "Плот") да простит меня Ю. Лоза)", -подписал ролик Харламов (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены – прим. ред.). Поклонниковтворчества юмориста его новая поэтическая попытка рассмешила."Супер"","Огонь!", "Класс", "Настроение поднял", "Угарно", – прокомментировали творениеГарика фолловеры. Сам же Юрий остался недоволен, хотя ещеи не слышал пародию. "Я не знаю, что там можно пародировать. Даже представитьне могу. Самое главное в пародии – найти достойный пример.А если пародировать нечего, то лучше этим не заниматься", — цитируетпевцаПо словамзнаменитости, поклонники его творчества с 1990 годов пишут ему о том,что эта композиция некоторых даже спасает. добавил, что это единственная русскаяпесня, которая исполняется американцами на английском языке.