Резидент Comedy Club Гарик Бульдог
Харламов записал пародию на хит 90-х Плот. Ее исполнитель Юрий Лоза
недоволен, что юморист ее исковеркал.
Резидент Comedy Club Гарик "Бульдог"
Харламов записал пародию на хит 90-х "Плот". Ее исполнитель Юрий Лоза
недоволен, что юморист ее исковеркал.
Харламов
превратил философский текст в юмористический. Свою перепевку композиции
Лозы он выложил в Instagram.
"Но так как наших больше, забиваю болт на
моралистов, тем более они уже спят и им снится канал Культура! Выкладываю новый
караокееееее)))) на этот раз это песня "Плот") да простит меня Ю. Лоза)", -
подписал ролик Харламов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены – прим. ред.). Поклонников
творчества юмориста его новая поэтическая попытка рассмешила.
"Супер"",
"Огонь!", "Класс", "Настроение поднял", "Угарно", – прокомментировали творение
Гарика фолловеры. Сам же Юрий остался недоволен, хотя еще
и не слышал пародию. "Я не знаю, что там можно пародировать. Даже представить
не могу. Самое главное в пародии – найти достойный пример.
А если пародировать нечего, то лучше этим не заниматься", — цитирует
певца
По словам
знаменитости, поклонники его творчества с 1990 годов пишут ему о том,
что эта композиция некоторых даже спасает. добавил, что это единственная русская
песня, которая исполняется американцами на английском языке.