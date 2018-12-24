Татьяна Тарасова прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию. Тренер отметила, что слухи о противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой сильно преувеличены.

Татьяна Тарасова прокомментировала итоги чемпионата Россиипо фигурному катанию. Тренер отметила, что слухи о противостоянии Алины Загитовойи Евгении Медведевой сильно преувеличены.Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась поповоду прокатов действующей олимпийкой чемпионки Алины Загитовой и двукратнойчемпионки мира Евгении Медведевой, которые не попали на пьедестал. Девушки заняли пятое и седьмое место соответственно. Звезда советского спорта отметила, что Медведева могла бы достойно представить Россию на следующих Олимпийских играх."На этих соревнованиях мы разыгрывали большие трагедии. Женясорвала полностью короткую, потому что очень хотела ее показать. Но собраласьна произвольную и показала нам новый для себя элемент, который она никогда неделала, то за счет чего она могла бы выиграть Олимпийские игры. Мы видим, чтоона тоже идет вперед. Алинка блистательно откатала короткую, лучше себя самой,но развалилась на произвольной. Девочки, они же не могут как отбойные молоткиработать", – отметила Тарасова.Также Татьяна Анатольевна прокомментировала триумф юниорок, которые стали призерами в женском одиночном катании. 14-летние АннаЩербакова, Александра Трусова и 15-летняя Алена Косторная оказались лучшими нальду."Молодежь не растерялась. Им запретили прыгать четверные в короткой,и они отыгрались на произвольной. Показали всему миру: готовьтесь, мы летим.Нужно тренироваться умно, нужно располагать здоровьем, а здоровье, котороепотеряно, восстанавливать, брать чем-то другим, и высокотехнической оценкой, ивторой оценкой, которая пока у взрослых выше. Это пока может сохраняться ещегод-два. И не надо поглядывать по сторонам", – рассудила Татьяна Анатольевна.Тарасова уверена, что между Алиной и Евгенией нет вражды. Вкулуарах девочки общаются, как обычные подростки. А информация о их якобыненависти друг к другу – это выдумки журналистов."Девочки вместе фотографируются, все маленькие девочки стоятоколо Жени, и целуют ее, и обнимают. Они с Загитовой фотографируются, Женя еефотографирует с букетом. Причем тут дети. Что вы все нагнетаете! Ерундукакую-то. Никто ни с кем не ссорится, прекратите вы этот ажиотаж", – заявила ТатьянаАнатольевна в рамках творческой встречи с Ильей Авербухом, приуроченной к егоюбилею и премьере ледового шоу "Щелкунчик".