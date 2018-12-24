Популярная певица восстановила отношения со
своим бывшим супругом Дмитрием Клейманом. О переменах в личной жизни Виктория
Дайнеко рассказала в недавнем интервью.
Популярная певица восстановила отношения со
своим бывшим супругом Дмитрием Клейманом. О переменах в личной жизни Виктория
Дайнеко рассказала в недавнем интервью.
Исполнительница продолжает хорошо общаться с
Дмитрием во многом благодаря тому, что у них есть общая дочь. По мнению звезды, нельзя исключать отца
из жизни ребенка. "У меня очень классный бывший муж. Он прекрасно общается и со
мной, и с дочкой. Я не эгоист по жизни, прекрасно понимаю, что общение ребенка
с папой очень важно. И исключать его из жизни дочки я не имею права. Ребенок
должен видеть и маму, и папу, наблюдать их позитивные отношения. Именно поэтому
я не вычеркивала Дмитрия из своей жизни", – поделилась .
Певица добавила, что проводит много времени со своим бывшим
мужем. Иногда Клейманко даже готовит для нее ужин, если она возвращается
уставшая со съемок. Но Виктория не готова вновь вступить с ним в
романтические отношения, потому что чувства уже угасли. Звезда хочет, чтобы он
нашел себе хорошую девушку. "Я всегда желаю счастья и очень переживаю за его
девушек. Я считаю, что они должны быть адекватными, потому что они будут
общаться с нашим ребенком", – передает ее слова издание "Собеседник".
Напомним, вышла замуж за барабанщика
Дмитрия Клеймана в 2015 году. Спустя два года они развелись с большим
скандалом. Недавно в прессе появились сообщения о том, что певицу стали все чаще замечать в компании музыканта Алексея Воробьева. Поводом для слухов стал их совместный клип "С Новым
годом, мой ЛЧ". Сама звезда старается держать в секрете подробности своей личной жизни и игнорирует вопросы СМИ.