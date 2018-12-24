Популярная певица восстановила отношения со своим бывшим супругом Дмитрием Клейманом. О переменах в личной жизни Виктория Дайнеко рассказала в недавнем интервью.

Популярная певица восстановила отношения сосвоим бывшим супругом Дмитрием Клейманом. О переменах в личной жизни ВикторияДайнеко рассказала в недавнем интервью.Исполнительница продолжает хорошо общаться сДмитрием во многом благодаря тому, что у них есть общая дочь. По мнению звезды, нельзя исключать отцаиз жизни ребенка. "У меня очень классный бывший муж. Он прекрасно общается и сомной, и с дочкой. Я не эгоист по жизни, прекрасно понимаю, что общение ребенкас папой очень важно. И исключать его из жизни дочки я не имею права. Ребенокдолжен видеть и маму, и папу, наблюдать их позитивные отношения. Именно поэтомуя не вычеркивала Дмитрия из своей жизни", – поделилась .Певица добавила, что проводит много времени со своим бывшиммужем. Иногда Клейманко даже готовит для нее ужин, если она возвращаетсяуставшая со съемок. Но Виктория не готова вновь вступить с ним вромантические отношения, потому что чувства уже угасли. Звезда хочет, чтобы оннашел себе хорошую девушку. "Я всегда желаю счастья и очень переживаю за егодевушек. Я считаю, что они должны быть адекватными, потому что они будутобщаться с нашим ребенком", – передает ее слова издание "Собеседник".Напомним, вышла замуж за барабанщикаДмитрия Клеймана в 2015 году. Спустя два года они развелись с большимскандалом. Недавно в прессе появились сообщения о том, что певицу стали все чаще замечать в компании музыканта Алексея Воробьева. Поводом для слухов стал их совместный клип "С Новымгодом, мой ЛЧ". Сама звезда старается держать в секрете подробности своей личной жизни и игнорирует вопросы СМИ.